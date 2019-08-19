أخبار عاجلة

6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus -
كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام -
دراسة: البودكاست تتمتع بأعلى مستويات الثقة بين المستمعين في الإمارات -
صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يرد علي أسئلة صالح .. المنتخب يتحتاج إلي مدرب وطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

سؤال من القاضي يضحك البشير خلال محاكمته

Google+ Print

ووفقا لصحيفة "المشهد السوداني"، ظهر عمر البشير، في قاعة المحاكمة، اليوم الاثنين في قفص الاتهام مرتديا جلبابا أبيض تقليديا وحليق الوجه وهو يبتسم ويلوح للحضور، وسط هتافات أقاربه في قاعة المحكمة "الله أكبر"، ورد عليهم بالكلمات نفسها.

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

ورصدت الصور البشير في أوضاع مختلفة بعضها حيا فيها الحضور، وأخرى ظهر مبتسما، بينما في أخرى ظهر محاولاً الحديث مع محاميه .

وتحدث البشير ليؤكد اسمه وسنه، وعندما سئل عن مقر إقامته أجاب ضاحكا "سابقا حي المطار، مقر القيادة العامة. والآن سجن ".

وتتكون هيئة محامى البشير من 97 محاميا على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، وهو قيادى فى المؤتمر الوطنى المحروم من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.

ورفض محامو البشير جميع الاتهامات الموجهة للبشير، كما أكد رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم أنه "لا توجد بيانات أو أدلة بخصوص تهمة الثراء الحرام الموجهة للبشير. أي شخص في وظيفة البشير أن يكون هناك لديه نقد أجنبي".

ويواجه البشير جملة من الاتهامات تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.

ورفضت النيابة السودانية، في يونيو/حزيران الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.

SputnikNews

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رابع أيام العيد على "كوبري الجامعة"..وإقبال ضعيف على المراكب النيلية

رابع أيام العيد على "كوبري الجامعة"..وإقبال ضعيف على المراكب النيلية