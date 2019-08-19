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الإمارات تقضي على الفقر بنسبة 100%

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فوفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، أوضحت الأمانة العامة في أول تقرير لها حول مبادرات القطاع الخاص للاستدامة في الدولة، بعنوان "مساهمات القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، أن دولة الإمارات لا تواجه أي تحديات متعلقة بالفقر، خصوصا في ظل سهولة الوصول إلى الموارد الطبيعية، وهو ما انعكس في تحقيق الدولة لهدف القضاء على الفقر بنسبة 100%.

© Sputnik .

وأكدت الأمانة أنه لا يوجد أحد في الإمارات يعيش تحت خط الفقر المحدد بـ1.25 دولار يوميا (4.6 دراهم) من قبل مجموعة البنك الدولي.

وذكر التقرير، أن دولة الإمارات تدعم تنفيذ هدف القضاء على الفقر، لاسيما أنه يعد من أهم أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الدولي، من خلال العمل الإنساني عبر منظمات الإغاثة المختلفة، مثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إذ خصصت خلال الأعوام الماضية نسبا كبيرة من إجمالي المساعدات التي قدمتها الهيئة لمصلحة تحقيق هذا الهدف.

وكشف التقرير أن دولة الإمارات حققت نسبة عالية تجاوزت 93% في ما يتعلق بالهدف رقم (16) من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بارتفاع مستوى كفاءتها الحكومية.

SputnikNews

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