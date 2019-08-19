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بالفيديو : مقتل 6 من أسرة واحدة في غارة لنظام الأسد على "إدلب"

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بالفيديو : مقتل 6 من أسرة واحدة في غارة لنظام الأسد على "إدلب" بالفيديو : مقتل 6 من أسرة واحدة في غارة لنظام الأسد على "إدلب"

جي بي سي نيوز :- قُتل 6 وأصيب 3 مدنيين من أسرة واحدة، معظمهم أطفال، جراء غارات مكثفة شنتها مقاتلات نظام الأسد على منطقة سكنية في ريف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وتواصل قوات النظام المدعومة من وإيران، هجماتها بشكل عنيف من البر والجو، على بلدات وقرى تابعة لمحافظتي إدلب، وحماة، وضمن منطقة "خفض التصعيد".

في حديث للأناضول، قال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، السبت، إن غارة جوية للنظام على قرية الدير الشرقي، أسفرت عن مقتل 6 وإصابة 3 مدنيين من أسرة واحدة، معظمهم أطفال.

وذكرت مصادر في مرصد الطيران التابع للمعارضة السورية، أن مقاتلات روسية شنّت غارة قرب بلدة "معرة النعمان".

ومساء الجمعة، قُتل 13 مدنيًا بينهم سيدة حامل وأصيب 20 آخرون، في قصف روسي استهدف قرية "حاس" في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وكان النظام السوري، أعلن استئناف عملياته العسكرية في المنطقة رغم إعلانه الالتزام بوقف إطلاق النار خلال مباحثات أستانة التي جرت مطلع الشهر الجاري.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/تموز الماضي.

 

جي بي سي نيوز

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