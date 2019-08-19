السيسي: قمة "تيكاد 7" منصة هامة لدعم أفريقيا وتطلعاتها

وأكد السيسي أن قمة "تيكاد" أثبتت منذ انطلاق نسختها الأولى عام 1993، أنها إحدى المنصات الهامة التي تجمع مختلف الشركاء معا لدعم أفريقيا وتطلعاتها.

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جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس السيسي إلى قمة "التيكاد 7 " القادمة، نقلتها صحيفة "أخبار اليوم".

وقال الرئيس السيسي إن عملية التكامل في أفريقيا انطلقت بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين منذ إنشاء الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن تبني أجندة أفريقيا "2063" وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، يعدان بمثابة حجز الزاوية الهام للمساعي الأفريقية الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي والاقتصادي المنشود.

وأكد الرئيس أن الاتحاد الأفريقي نجح على مدى سنوات فى صياغة عدد من الأهداف والتطلعات التى أدرجت في أجندة "2063"، وأولوية مشروعات التنمية بأفريقيا، والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا، من خلال التركيز على تطلعات شعوب تلك القارة نحو الرفاهية والازدهار والتنمية المستدامة.

وأضاف السيسي "نتطلع فى ذلك الصدد الى مساهمة التيكاد وشركاء أفريقيا الاستراتيجيين الآخرين في تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات السابق ذكرها".

وأتم الرئيس السيسي رسالته "لا يساورني أي شك بأن التيكاد 7 ستواصل تقاليدها الناجحة، بالتركيز على احتياجات وأولويات أفريقيا، واستغلال مناطق القوة لدى شركائها".