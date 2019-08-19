محدث..الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع التفاؤل بالتحفيز من البنوك المركزية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع عودة تفاؤل المستثمرين على خلفية التحفيز من قبل البنوك المركزية والتدابير المالية من اقتصاديات كبرى مثل الصين وألمانيا.

وتأتي المكاسب في الأسواق المالية الأوروبية بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذي ارتفع 2 بالمائة في نهاية الجلسة مع إغلاق كافة القطاعات داخل النطاق الإيجابي.

ويتزامن ارتفاع البورصات الأوروبية مع مكاسب ملحوظة لـ"وول ستريت" حيث صعد "داو جونز" نحو 300 نقطة خلال التعاملات.

وصرح وزير المالية الألماني "أولاف شولز" أمس الأحد بأن برلين تتمتع بالقوة المالية لتخفيف أيّ أزمة اقتصادية في المستقبل، مشيراً إلى أن أكبر اقتصاد أوروبي يمكنه توفير حوالي 50 مليار يورو (55 مليار دولار) من الإنفاق الإضافي.

وفي الوقت نفسه، كشف البنك المركزي الصيني عن إصلاح أساسي في معدل الفائدة يهدف لخفض تكاليف الاقتراض على الشركات وتنشيط الاقتصاد الذي يتأثر سلباً بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، فإن عوائد سندات الخزانة الأمريكية والتي أثارت مخاوف عالمية من حدوث ركود اقتصادي في الأسبوع الماضي، قد ارتفعت خلال تعاملات اليوم.

وفي بيانات اقتصادية تباطأ التضخم في منطقة اليورو لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.1 بالمائة عند مستوى 373.8 نقطة كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بأكثر 1 بالمائة مسجلاً 7189.6 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 1.3 بالمائة عند مستوى 11715.3 نقطة كما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة مماثلة مسجلاً 5371.5 نقطة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءًَ بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.07 بالمائة إلى مستوى 1.1098 دولار.