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ترامب يدعو لخفض الفائدة الأمريكية 1% مع بعض التيسير الكمي

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من: أحمد شوقي

مباشر: واصل الرئيس الأمريكي دونالد مطالبته للاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من أجل دعم الاقتصاد وسط مخاوف الركود.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الإثنين: "اقتصادنا قوي للغاية، على الرغم من الافتقار الرهيب للرؤية من جانب جيروم باول وبنك الاحتياطي الفيدرالي، لكن الديمقراطيين لديهم رغبة في أن يكون الاقتصاد سيئًا لأغراض انتخابات 2020.

وتابع ترامب: "الدولار الأمريكي قوي للغاية لدرجة أنه يضر للأسف أجزاء أخرى من العالم".

ودعا الرئيس الأمريكي إلى خفض معدل الفائدة خلال فترة زمنية قصيرة بمقدار 100 نقطة أساس على الأقل ، مع بعض التيسير الكمي أيضًا.

وتابع ترامب: "إذا حدث ذلك، سيكون اقتصادنا أفضل وسيكون الاقتصاد العالمي معززًا بشكل كبير وسريع للجميع".

وكان الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية مع توقعات قوية لخفض آخر في الشهر المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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