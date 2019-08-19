العمل السعودية للقطاع الخاص: "التوطين مقابل منح التأشيرات الفورية"

الرياض- مباشر: أضافت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خدمة منح التأشيرات الفورية عبر "منصة قوى" الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن الخدمة تُمكّن المنشآت في القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة، من طلب وإصدار التأشيرات الفورية.

وتابعت: تهدف هذه الخدمة إلى تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال تطبيق معادلة "التوطين مقابل منح التأشيرات الفورية".

وأوضحت أنه يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته ودون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

وقالت إن الخدمة تتفق مع مساعي الوزارة في تطوير آليات التوطين، وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والاجراءات التي يحتاجون إليها، وذلك بما يخدم ويلبي احتياجات السوق، ويجعله ركناً أساسياً في ازدهار الاقتصاد الوطني، وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

وحددت الوزارة عدداً من الشروط للحصول على الخدمة منها: "أن تكون حالة المنشأة قائمة، وأن يكون نطاقها أخضر متوسط فما فوق، وأن تكون رخص العمل سارية، وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وأن تبقى المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط لمدة 13 أسبوعاً متتاليةً أو 26 أسبوعاً متقطعةً خلال الـ 52 أسبوعاً السابقة".

وتهدف الوزارة من خلال منصة قوى التي أطلقتها مؤخراً، إلى عمل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي من شأنها رفع كفاءة جميع قطاعاته.

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