أخبار عاجلة

6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus -
كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام -
دراسة: البودكاست تتمتع بأعلى مستويات الثقة بين المستمعين في الإمارات -
صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

العمل السعودية للقطاع الخاص: "التوطين مقابل منح التأشيرات الفورية"

Google+ Print
العمل السعودية للقطاع الخاص: "التوطين مقابل منح التأشيرات الفورية" العمل السعودية للقطاع الخاص: "التوطين مقابل منح التأشيرات الفورية"

الرياض- مباشر: أضافت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، خدمة منح التأشيرات الفورية عبر "منصة قوى" الإلكترونية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إن الخدمة تُمكّن المنشآت في القطاع الخاص المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة الوزارة، من طلب وإصدار التأشيرات الفورية.

وتابعت: تهدف هذه الخدمة إلى تحقيق نمو كبير في معدلات التوطين، وذلك من خلال تطبيق معادلة "التوطين مقابل منح التأشيرات الفورية".

وأوضحت أنه يمكن لصاحب العمل الحصول على أي عدد من التأشيرات في حال ارتفاع نسبة التوطين في منشأته ودون الحاجة للحصول على تأييد من الجهات الأخرى بعدد العمالة التي يحتاجها.

وقالت إن الخدمة تتفق مع مساعي الوزارة في تطوير آليات التوطين، وبناء الشراكات المهنية مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتسهيل الخدمات والاجراءات التي يحتاجون إليها، وذلك بما يخدم ويلبي احتياجات السوق، ويجعله ركناً أساسياً في ازدهار الاقتصاد الوطني، وبيئة خصبة للمستثمرين والباحثين عن عمل.

وحددت الوزارة عدداً من الشروط للحصول على الخدمة منها: "أن تكون حالة المنشأة قائمة، وأن يكون نطاقها أخضر متوسط فما فوق، وأن تكون رخص العمل سارية، وأن تكون المنشأة ملتزمة ببرنامج حماية الأجور، وأن تبقى المنشأة في النطاق الأخضر المتوسط لمدة 13 أسبوعاً متتاليةً أو 26 أسبوعاً متقطعةً خلال الـ 52 أسبوعاً السابقة".

وتهدف الوزارة من خلال منصة قوى التي أطلقتها مؤخراً، إلى عمل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي من شأنها رفع كفاءة جميع قطاعاته.

ترشيحات:

مسح.."سابك" تقلص أرباح شركات البتروكيماويات 65% بالربع الثاني

رصد.. أصول البنوك السعودية تقفز لـ622.1 مليار دولار بالربع الثاني

42.3 مليار دولار ملكية الأجانب بالأسهم السعودية

"تداول": 1.6 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب خلال أسبوع

"سكني" يكشف عدد السعوديين المستفيدين من خدماته

ولي العهد السعودي يجري اتصالين هاتفيين مع مسؤولين سودانيين

الحكير السعودية تستثمر 5 مليارات جنيه لإنشاء مركز تجاري بالمنصورة

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

د.سعد الدين الهلالي يشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بالفيديو... اعتداء على امرأة في مكة المكرمة والشرطة السعودية تتدخل

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

بيان عاجل من الشرطة السعودية بعد "اختفاء طفل" وتفعيل "الشفرة الوردية"

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك

تمهيدا لتحرك كبير... "أرامكو" السعودية تخاطب البنوك