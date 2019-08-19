جونسون يدعو فرنسا وألمانيا لعقد صفقة جديدة بشأن البريكست

مباشر: دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، فرنسا وألمانيا لتغير موقفهما بشأن البريكست وإعادة التفاوض على صفقة خروج أخرى للمملكة المتحدة.

ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على صفقة البريكست التي توصل إليها مع رئيس الوزراء السابقة تريزا ماي ورفضها البرلمان البريطاني.

وكرر جونسون للصحفيين في "ترورو" اليوم الإثنين تصريحاته السابقة بأنه مستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواءً بصفقة أو بدون.

وأضاف جونسون: "أصدقاؤنا وشركاؤنا الأوروبيين يظهرون بعض التردد في تغيير موقفهم - هذا جيد - أنا واثق من أنهم سوف يفعلون ذلك".

وتأتي تصريحات رئيس وزراء بريطانيا قبل لقائه هذا الأسبوع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار جونسون إلى أنه يأمل أن قادة فرنسا وألمانيا يعملون على التوصل لحل وسط بشأن البريكست.

وبحلول الساعة 3:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2137 دولار.