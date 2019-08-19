أخبار عاجلة

6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus -
كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام -
دراسة: البودكاست تتمتع بأعلى مستويات الثقة بين المستمعين في الإمارات -
صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

جونسون يدعو فرنسا وألمانيا لعقد صفقة جديدة بشأن البريكست

Google+ Print
جونسون يدعو فرنسا وألمانيا لعقد صفقة جديدة بشأن البريكست جونسون يدعو فرنسا وألمانيا لعقد صفقة جديدة بشأن البريكست

مباشر: دعا رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، فرنسا وألمانيا لتغير موقفهما بشأن البريكست وإعادة التفاوض على صفقة خروج أخرى للمملكة المتحدة.

ويرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على صفقة البريكست التي توصل إليها مع رئيس الوزراء السابقة تريزا ماي ورفضها البرلمان البريطاني.

وكرر جونسون للصحفيين في "ترورو" اليوم الإثنين تصريحاته السابقة بأنه مستعد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل سواءً بصفقة أو بدون.

وأضاف جونسون: "أصدقاؤنا وشركاؤنا الأوروبيين يظهرون بعض التردد في تغيير موقفهم - هذا جيد - أنا واثق من أنهم سوف يفعلون ذلك".

وتأتي تصريحات رئيس وزراء بريطانيا قبل لقائه هذا الأسبوع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار جونسون إلى أنه يأمل أن قادة فرنسا وألمانيا يعملون على التوصل لحل وسط بشأن البريكست.

وبحلول الساعة 3:08 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2137 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مكاسب الأسهم تسرق الأضواء في الأسواق العالمية اليوم

مكاسب الأسهم تسرق الأضواء في الأسواق العالمية اليوم

محدث.. سهم "باسيفك.جاز.آند.إلكتريك" يهبط 25% مع مخاوف تكاليف الحرائق

محدث.. سهم "باسيفك.جاز.آند.إلكتريك" يهبط 25% مع مخاوف تكاليف الحرائق

عضو بالفيدرالي: خفض الفائدة الأمريكية سيجعل الركود الاقتصادي القادم أسوأ

عضو بالفيدرالي: خفض الفائدة الأمريكية سيجعل الركود الاقتصادي القادم أسوأ

تابعة لأرامكو تشتري مصنع كيماويات بالولايات المتحدة

تابعة لأرامكو تشتري مصنع كيماويات بالولايات المتحدة