تقليص صادرات النفط ولائحة السفر الجديدة أبرز أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

الرياض - مباشر: شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، عددا من الأحداث الهامة على المستوى المحلي؛ أبرزها بدء تطبيق لائحة السفر الجديدة، وإجراء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالا بمسؤولين سودانيين، إلى جانب إعلان بيانات رسمية تكشف مواصلة تخفيض المملكة صادراتها من النفط الخام لتهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2017.

وعلى جانب سوق الأسهم، كشفت شركة الاتصالات السعودية عن إنهاء اتفاقيات الرعاية الموقعة مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم، ودخلت زين السعودية في مفاوضات مع وزارة المالية لتحويل ديون إلى أسهم لصالح الوزارة، وأعلنت بعض الشركات عن نتائجها المالية مع اقتراب نهاية المهلة النظامية.

ويرصد "مباشر" أبرز أحداث بالسوق السعودي والجانب المحلي كالتالي:

الخدمة المدنية السعودية تجيب عن أبرز التساؤلات بشأن "المنحة التعليمية"

ولي العهد السعودي يجري اتصالين هاتفيين مع مسؤولين سودانيين

"سكني" يكشف عدد السعوديين المستفيدين من خدماته

الجوازات السعودية تبدأ تطبيق لائحة السفر الجديدة

رصد.. صادرات الخام السعودية تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2017

توضيح من التأمينات السعودية بشأن الاشتراك في نظام "ساند"

سوق الأسهم:

رصد.. أصول البنوك السعودية تقفز لـ622.1 مليار دولار بالربع الثاني

مسح.."سابك" تقلص أرباح شركات البتروكيماويات 65% بالربع الثاني

"صادرات" تخسر 3.3 مليون ريال بالربع الثاني

"اليمامة للحديد" تقلص خسائرها إلى مليوني ريال بالربع الثالث

"زين السعودية" تبدأ مناقشات مع وزارة المالية لتحويل ديون لأسهم

"الدوائية" تتحول للخسارة بالربع الثاني من 2019

"الاتصالات" تقرر إنهاء اتفاقيات الرعاية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم

"أميانتيت" يلامس أعلى مستوياته في 5 أشهر

نشاط ملحوظ لأسهم قطاع الاتصالات بالسوق السعودي

"تداول": 1.6 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب خلال أسبوع

42.3 مليار دولار ملكية الأجانب بالأسهم السعودية

أرباح "الأبحاث والتسويق" ترتفع هامشياً بالربع الثاني

أرباح دور للضيافة تهبط 73% بالربع الثاني

"البحر الأحمر" تُعمق خسائرها لـ27.5 مليون ريال بالربع الثاني

القطاعات الكبرى تعود بالمؤشر السعودي للمكاسب والسيولة تقفز 71%