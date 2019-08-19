أخبار عاجلة

6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus -
كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام -
دراسة: البودكاست تتمتع بأعلى مستويات الثقة بين المستمعين في الإمارات -
صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

ماكرون: سنناقش الملف السوري مع الرئيس بوتين وباريس تشعر بالقلق بشأن إدلب

Google+ Print

باريس - سبوتنيك. وقال ماكرون في تصريحات صحافية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "سنتطرق إلى الوضع في سوريا حيث سبق وتقدمنا حول بعض النقاط"، مضيفا "نحن قلقون من الوضع في إدلب حيث يموت الأبرياء تحت القصف".

© Sputnik . Sergey Guneev

كما دعا ماكرون إلى إحلال السلام في ليبيا، حيث قال "نريد تأمين الاستقرار في ليبيا وإحلال النظام، وروسيا لها دور مهم في القضايا الدولية".

من جهة ثانية، قال ماكرون إن "العلاقة بين وفرنسا وبين الاتحاد الأوروبي وروسيا علاقة أساسية، وأنا متمسك بأوروبية روسيا".

وأضاف ماكرون "نريد بناء الثقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي ووضع أجندة مشتركة"، مشيرا "روسيا تمتلك مكانا في أوروبا المبادئ".

كما أشار ماكرون إلى احتمالية عقد اجتماعا لقمة النورماندي (فرنسا- ألمانيا- روسيا- أوكرانيا) خلال الأسابيع القادمة، وقال "سنعقد اجتماعا لمجموعة النورماندي خلال الأسابيع المقبلة في حال اكتملت الشروط".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بوتين: روسيا تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في إدلب

بوتين: روسيا تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في إدلب

سفير فرنسي سابق لدى موسكو: لا يمكن تجاهل روسيا على الساحة الدولية

سفير فرنسي سابق لدى موسكو: لا يمكن تجاهل روسيا على الساحة الدولية

روسيا تعلق على التوقيع التاريخي في السودان

روسيا تعلق على التوقيع التاريخي في السودان

فولودين: تقرير لجنة دراسة التدخل في شؤون روسيا سيتم تسليمه لهيئات إنفاذ القانون

فولودين: تقرير لجنة دراسة التدخل في شؤون روسيا سيتم تسليمه لهيئات إنفاذ القانون