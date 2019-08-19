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وزير التجارة الأمريكي يقلل من مخاوف الركود الاقتصادي

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وزير التجارة الأمريكي يقلل من مخاوف الركود الاقتصادي وزير التجارة الأمريكي يقلل من مخاوف الركود الاقتصادي

مباشر: قلل وزير التجارة الأمريكي من مخاوف حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة مع انعكاس منحنى عائد السندات الحكومية.

وكان الفارق بين عوائد السندات الأمريكية طويلة الآجل وقصيرة الآجل تحول للنطاق السلبي لأول مرة في 12 عاماً، ما يثير مخاوف حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي.

وقال "ويلبر روس" في مقابلة مع "فوكس بيزنس"، اليوم الإثنين: "في النهاية سيكون هناك ركود، لكن انعكاس منحنى العائد ليس موثوقًا به حسب رأيي، كما تظن الأسواق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن الاقتصاد يسير بشكل جيد، في الوقت الذي ذكر فيه مستشاره الاقتصادي "لاري كودلو" أنه لا يرى خطر حدوث ركود اقتصادي قائلاً: "أجور المستهلكين ترتفع فهم ينفقون ويدخرون".

وتقلل الإدارة الأمريكية من مخاوف حدوث ركود اقتصادي بعد تقلبات حادة بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع انعكاس منحنى عائد السندات الحكومية في ظل البيانات الاقتصادية السلبية.

مباشر (اقتصاد)

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