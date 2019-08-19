خسائر "مسك" تتراجع 67.3% خلال الربع الثاني

الرياض- مباشر: قلصت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة- مسك، خسائرها بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 76.28 بالمائة، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إنها حققت صافي خسائر بلغ 6 ملايين ريال، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بخسائر 25.3 مليون ريال بالربع المماثل من 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصاريف خلال الربع الحالي.

وبلغت خسائر الشركة 10.6 مليون ريال بالربع الأول من العام الجاري.

وحققت الشركة صافي خسائر نحو 16.6 مليون ريال خلال النصف الأول من 2019، مقارنة بخسائر نحو 34.7 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من 2018، بتراجع 52.16 بالمائة.

وبلغت الخسائر المتراكمة 60.7 مليون ريال تمثل نسبة 15.2 بالمائة، من رأس المال البالغ 400 مليون ريال.





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