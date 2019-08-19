"جي.بي.مورجان": أسواق الأسهم قد ترتفع لمستويات قياسية جديدة

مباشر: دعا بنك "جي.بي.مورجان" المستثمرين إلى عدم الذعر من انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية، معتبراً أنه لن يمنع صعود أسواق الأسهم لمستويات قياسية جديدة.

وفي مذكرة عن البنك الأمريكي اليوم الاثنين قال إن الحركة التصحيحية في أسواق الأسهم من المحتمل أن تكون قصيرة الآجل وأن تتعافي الأسهم الأمريكية بحلول بداية سبتمبر/آيلول المقبل، بحسب وكالة "بلومبرج".

وفي الأسبوع الماضي سجلت البورصة الأمريكية أسوأ أداء يومي في 2019، حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بأكثر من 800 نقطة في يوم واحد.

وقابل هبوط أسواق الأسهم انعكاس منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين و10 وأعوام، وتكرر الأمر نفسه بالنسبة لسندات الخزانة البريطانية لنفس فترة الاستحقاق.

وأضاف "جي.بي.مورجان": "حتى في حالة أن أثبتت بوادر الركود الحالية صحتها فإنه سيكون هناك متسع من الوقت أمام المستثمرين لجني المكاسب قبيل أن تزداد الأوضاع سوءًا".

وشدد "جي.بي.مورجان" أن أسوق الأسهم ستواصل تسجيل مستويات قياسية مرتفعة حتى بعد الحركة التصحيحية التي حدثت في الشهر الجاري.

ويرى المصرف الأمريكي أن انعكاس منحنى العائد من المحتمل أن يكون مؤشر لتوتر حاد في الأسواق في الوقت الراهن نتيجة زيادة إجراءات البنوك المركزية وبحث المستثمرين حول العالم عن العائد، بصورة أكبر من أن يكون بسبب إشارة مؤكدة على أن الولايات المتحدة على وشك دخول مرحلة ركود اقتصادي.