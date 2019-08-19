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وزير التجارة الأمريكي: الفيدرالي وراء قوة الدولار

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وزير التجارة الأمريكي: الفيدرالي وراء قوة الدولار وزير التجارة الأمريكي: الفيدرالي وراء قوة الدولار

مباشر: قال وزير التجارة الأمريكي إن إدارة دونالد ليست سعيدة بما يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي من تعزيز لقوة الدولار.

وأضاف روس في تصريحات اليوم الإثنين لشبكة "فوكس بيزنس" أن الدولار القوي يؤثر سلباً على الاقتصاد، قائلا: "نحن منزعجون جداً من مدى قوة الدولار التي يكتسبها من السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي".

ولم يتوان ترامب عن دعوة الفيدرالي الأمريكي لخفض معدل الفائدة، حتى بعد أن قرر المركزي الأمريكي في الشهر الماضي خفضها للمرة الأولى في 10 سنوات.

وفي الاجتماع الأخير للفيدرالي في يوليو/تموز الماضي قرر خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية إلى مستوى يتراوح بين 2 بالمائة إلى 2.25 بالمائة.

ولكن جيروم بأول رئيس الفيدرالي صرح بأن خفض الفائدة هو "تعديل في منتصف الدورة"، ما يعني أن قرار البنك ليس تحولاً لدورة تيسيرية تشمل أكثر من عملية خفض للفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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