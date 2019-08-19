التحالف: الهجوم على حقل الشيبة يستهدف أمن الطاقة والاقتصاد العالمي

وأشار المتحدث إلى أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات لحماية البنية التحتية والمنشآت للحفاظ على أمن الطاقة العالمي.

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وقال تركي المالكي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "الهجوم على حقل الشيبة النفطي لا يستهدف المملكة فقط، بل أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، ونتخذ كافة الإجراءات الصارمة لحماية البنية التحتية والمنشآت للحفاظ على أمن الطاقة العالمي".

وأضاف المالكي إن "التحقيقات في هذا الهجوم الإرهابي مستمرة، وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقا"، لافتا "الميليشيات الحوثية تعلن تحقيق أهداف، ولكن هذه ادعاءات مضللة".

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم السبت الماضي، استهداف حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي السعودية على الحدود مع الإمارات بـ10 طائرات مُسيرة.

ونقلت قناة المسيرة، التابعة لجماعة أنصار الله، عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع قوله: "سلاح الجو المُسير نفذ أكبر عملية هجومية على العمق السعودي منذ بدء العدوان على اليمن، عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى".

وجددت القوات المسلحة اليمنية، التابعة للحوثيين، الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها أصبحت أهدافا مشروعة ويمكن ضربها في أي وقت.

كما أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أن "فرق الاستجابة سيطرت على حريق محدود، وقع صباح اليوم السبت، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن "إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث، مشيرة إلى أنها ستنشر مزيدا من التفاصيل حال توفرها"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.