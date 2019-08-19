الدوحة ومقديشو تعلنان البدء بمشروع إنشاء ميناء وسط الصومال
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أنه قد جرت مناسبة إعلان بدء المشروع في مكتب رئيس الحكومة الفيدرالية، وبحضور كل من دولة رئيس الوزراء حسن علي خيري، ونائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس ولاية غلمدغ السيد أحمد دعالي غيلي حاف، وبعض من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي، ووزراء ونواب وزراء، ومسؤولين آخرين.
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من جانبها أشارت وزيرة الموانئ والنقل البحري الصومالية إلى أن لميناء هوبيو أهمية كبيرة بالنسبة لخلق فرص عمل للشبان الصوماليين، وتنمية اقتصاد البلاد.
وكانت كل من الحكومة الفيدرالية في الصومال ودولة قطر قد وقعتا في أوائل عام 2018 الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ في العاصمة القطرية الدوحة.