أخبار عاجلة

الحكيم في بيتك | جراحات تثبيت الفقرات.. الآليات والاستعدادات الخاصة ( كاملة) -
برنامج صاحبة السعادة-الحلقة الـ 2 الموسم الثاني|صالح و عبد الله جمعة | 19 اغسطس 2019 الحلقة كاملة -
6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus -
كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام -
دراسة: البودكاست تتمتع بأعلى مستويات الثقة بين المستمعين في الإمارات -
صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الدوحة ومقديشو تعلنان البدء بمشروع إنشاء ميناء وسط الصومال

Google+ Print

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أنه قد جرت مناسبة إعلان بدء المشروع في مكتب رئيس الفيدرالية، وبحضور كل من دولة رئيس الوزراء حسن علي خيري، ونائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس ولاية غلمدغ السيد أحمد دعالي غيلي حاف، وبعض من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ للبرلمان الفيدرالي، ووزراء ونواب وزراء، ومسؤولين آخرين.

© RIA Novosti . RIA Novosti

ونقلت الوكالة عن وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس إدارة شركة موانئ قطر، جاسم بن سيف السليطي، القول "إنه من الآن فصاعدا، سيتم بدء بناء ميناء هوبيو بشكل حديث وعصري يواكب الموانئ المتقدمة في العالم، وإن الاستعدادات للشروع في ذلك جارية، من أجل استفادة الشعب الصومالي من استثمار الميناء في حال انتهاء المشروع".

من جانبها أشارت وزيرة الموانئ والنقل البحري الصومالية إلى أن لميناء هوبيو أهمية كبيرة بالنسبة لخلق فرص عمل للشبان الصوماليين، وتنمية البلاد.

وكانت كل من الحكومة الفيدرالية في الصومال ودولة قطر قد وقعتا في أوائل عام 2018 الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموانئ في العاصمة القطرية الدوحة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
عضو بالفيدرالي: خفض الفائدة الأمريكية سيجعل الركود الاقتصادي القادم أسوأ

عضو بالفيدرالي: خفض الفائدة الأمريكية سيجعل الركود الاقتصادي القادم أسوأ

مساء dmc – مؤسسة "هارفارد" للتنمية الدولية تتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% حتى عام 2027

مساء dmc – مؤسسة "هارفارد" للتنمية الدولية تتوقع نمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% حتى عام 2027

الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

اليوم – إشادات دولية واسعة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

اليوم – إشادات دولية واسعة بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري