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"داو جونز" يربح 330 نقطة بالمستهل مع استمرار تعافي الأسواق

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"داو جونز" يربح 330 نقطة بالمستهل مع استمرار تعافي الأسواق "داو جونز" يربح 330 نقطة بالمستهل مع استمرار تعافي الأسواق

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، ليربح "داو جونز" نحو 330 نقطة، مع صعود عوائد السندات الحكومية.

وقاد قطاعا السلع الكمالية والتكنولوجيا مكاسب "وول ستريت" كما كان سهما "نايكي" و"جولدمان ساكس" أكبر الرابحين في "داو جونز".

وتواصل البورصة الأمريكية تعافيها مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية بعد حققت صعوداً قوياً في جلسة الجمعة الماضية مع هدوء مخاوف الركود الاقتصادي.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد في تصريحاته بالأمس أنه لا يرى إمكانية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وفي سياق آخر، قررت وزارة التجارة الأمريكية السماح لشركة هواوي بالتعامل مع الشركات الأمريكية لمدة 90 يوماً أخرى، على الرغم من تصريحات ترامب بأنه لا يريد التعامل مع الشركة الصينية.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو  1.3 بالمائة أو ما يعادل 329.4 نقطة إلى 26215.4 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 1.2 بالمائة إلى 2922.1 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 8006.06 نقطة.

وخلال نفس الفترة، صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09 بالمائة إلى 98.227

مباشر (اقتصاد)

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