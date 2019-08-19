واشنطن تمدد فترة السماح لـ"هواوي" لشراء المنتجات الأمريكية 90 يوماً

مباشر: أعلن وزير التجارة الأمريكي أن الحكومة قررت تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

وقال ويلبر روس في تصريحات لـ"فوكس بيزنس"، اليوم الإثنين، إن الترخيص العام المؤقت الذي تمنحه حكومة دونالد ترامب لشركة "هواوي" والذي ينتهي اليوم سيتم تمديده 90 يوماً.

وأضاف روس أنه تمت إضافة 46 كيان تابع لـ"هواوي" إلى قائمة الكيانات التي تخضع لقيود أمريكية ليصل الإجمالي إلى 100 كيان.

وأكد روس على أن تمديد القرار كان بهدف مساعدة المستهلكين الأمريكيين، حيث يدير الكثير منهم شبكات الاتصال في المناطق الريفية الأمريكية.

وتأتي القرارات الأمريكية على الرغم من تصريحات ترامب أمس بأنه لا يرغب في تنفيذ مشاريع مع "هواوي" لاعتبارات ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي.

وتابع روس: "نمنح مزيد من الوقت حتى يتخارجو من السوق الأمريكي".

وكانت الولايات المتحدة قررت في مايو/آيار الماضي حظر بعض الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي"، وذلك قبل أن تخفف بعض تلك القيود والسماح لـ"جوجل" وغيرها من الشركات بالعمل مع "هواوي" لمدة 90 يوماً.