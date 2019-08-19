أخبار عاجلة

6 ميزات جديدة في كاميرا هاتف Note 10 Plus -
كيفية الإبلاغ عن الأخبار الوهمية على إنستاجرام -
دراسة: البودكاست تتمتع بأعلى مستويات الثقة بين المستمعين في الإمارات -
صاحبة السعادة- فقرة تحدي المهارات بين صالح وعبد الله جمعة وهما مغمين عيونهم -
صاحبة السعادة- صالح جمعة عن الكونفدرالية .. مبروك لعبد الله والزمالك فريق محترم -
صاحبة السعادة- تعليق "صالح وعبدالله جمعة " علي أسئلة إسعاد يونس -
صاحبة السعادة- عبد الله جمعة يحكي ذكريات النادي المصري مع ك/ حسام حسن -
صاحبة السعادة-إسعاد يونس :تعال نضحك شوية .. فيديو كوميدي لصالح وعبد الله جمعة -
صاحبة السعادة-صالح جمعة يحكي علي أصعب اللحظات مع النادي الأهلي -
صاحبة السعادة- صالح جمعة : هما دول 30 ثانية اللي عايش عليهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

واشنطن تمدد فترة السماح لـ"هواوي" لشراء المنتجات الأمريكية 90 يوماً

Google+ Print
واشنطن تمدد فترة السماح لـ"هواوي" لشراء المنتجات الأمريكية 90 يوماً واشنطن تمدد فترة السماح لـ"هواوي" لشراء المنتجات الأمريكية 90 يوماً

مباشر: أعلن وزير التجارة الأمريكي أن قررت تمديد فترة السماح الممنوحة لشركة "هواوي" والتي تسمح لها بشراء المنتجات الأمريكية لمدة 90 يوماً إضافية.

وقال ويلبر روس في تصريحات لـ"فوكس بيزنس"، اليوم الإثنين، إن الترخيص العام المؤقت الذي تمنحه حكومة دونالد لشركة "هواوي" والذي ينتهي اليوم سيتم تمديده 90 يوماً.

وأضاف روس أنه تمت إضافة 46 كيان تابع لـ"هواوي" إلى قائمة الكيانات التي تخضع لقيود أمريكية ليصل الإجمالي إلى 100 كيان.

وأكد روس على أن تمديد القرار كان بهدف مساعدة المستهلكين الأمريكيين، حيث يدير الكثير منهم شبكات الاتصال في المناطق الريفية الأمريكية.

وتأتي القرارات الأمريكية على الرغم من تصريحات ترامب أمس بأنه لا يرغب في تنفيذ مشاريع مع "هواوي" لاعتبارات ذات صلة بالأمن القومي الأمريكي.

وتابع روس: "نمنح مزيد من الوقت حتى يتخارجو من السوق الأمريكي".

وكانت الولايات المتحدة قررت في مايو/آيار الماضي حظر بعض الشركات الأمريكية من التعامل مع شركة "هواوي"، وذلك قبل أن تخفف بعض تلك القيود والسماح لـ"جوجل" وغيرها من الشركات بالعمل مع "هواوي" لمدة 90 يوماً.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

الرئيس الفلسطيني يلزم أعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها

ترامب يحذر طهران من مهاجمة سفن واشنطن

ترامب يحذر طهران من مهاجمة سفن واشنطن

ترامب يدعو لخفض الفائدة الأمريكية 1% مع بعض التيسير الكمي

ترامب يدعو لخفض الفائدة الأمريكية 1% مع بعض التيسير الكمي

الحكومة اللبنانية تستأنف جلساتها بعد انقطاع لـ40 يوما

الحكومة اللبنانية تستأنف جلساتها بعد انقطاع لـ40 يوما