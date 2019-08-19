أرباح "الأبحاث والتسويق" ترتفع هامشياً بالربع الثاني

الرياض- مباشر: ارتفعت أرباح الشركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، هامشياً خلال الربع الثاني من 2019، بنسبة بلغت 0.116 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن صافي ربحها بعد الزكاة والضريبة بلغ 85.6 مليون ريال، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بأرباح 85.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع الطفيف في الأرباح إلى زيادة الإيرادات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وعلى أساس ربعي ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 7.1 بالمائة، مقارنة بأرباح الربع الأول من 2019، البالغة 79.9 مليون ريال.

وبلغ إجمالي الإيراد خلال الربع الحالي 554.8 مليون ريال، مقابل 514.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع وقدره 7.8%، ومقابل 531.6 مليون ريال للربع السابق.

وارتفع صافي ربح الشركة بالنصف الأول من 2019، إلى 165.5 مليون ريال مقارنة بـ 97.3 مليون ريال بالنصف الأول من 2018، بارتفاع 70.09 بالمائة.





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