أرباح دور للضيافة تهبط 73% بالربع الثاني

الرياض- مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة دور للضيافة تحقيقها هبوطاً في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 72.6 بالمائة، وذلك على أساس سنوي.

ووفقاً لبيان للشركة نشر يوم الاثنين على "تداول" بلغ صافي الربح نحو 3.865 مليون ريال، مقابل 14.087 مليون ريال بالربع المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت تراجعاً بنسبة 58.56 بالمائة لتصل إلى 13.35 مليون ريال مقابل 32.21 مليون ريال بالفرتة المقارنة من العام الماضي.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق رغم ارتفاع الإيرادات إلى ارتفاع تكلفة الايرادات نظراً لبدء احتساب مصاريف ما قبل الافتتاح ومصاريف تشغيل واستهلاكات المشاريع التي تم دخولها للتشغيل.

وتأثر صافي الربح سلباً بتطبيق الشركة لمعيار المحاسبة الدولي رقم (16) اعتباراً من بداية عام 2019م بمبلغ (3.8) مليون ريال، بالإضافة إلى المعالجة المحاسبية لاحتساب الأعباء التمويلية الخاصة بالمشاريع التي تم الانتهاء من تنفيذها بمبلغ (6) مليون ريال بدلاً من رسملتها على تلك المشاريع.

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