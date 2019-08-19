رصد..صادرات الخام السعودية تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2017

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: واصلت المملكة العربية السعودية تقليص صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية خلال شهر يونيو/ حزيران 2019.

وتراجعت صادرات الخام السعودي، وفقا لرصد "مباشر" يستند لمبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي"، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى أقل مستوياتها في 21 شهرا.

وهبطت صادرات الخام السعودي إلى مستوى 6.721 مليون برميل يوميا في شهر يونيو/ حزيران، وهو أقل مستوى منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2017؛ عندما تراجعت خلاله لمستوى 6.549 مليون برميل يوميا.

واستمرت السعودية في تخفيض صادرات الخام للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو/ حزيران؛ مع تخفيضها بواقع 221 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر مايو/ أيار 2019، حيث كانت تبلغ خلاله 6.942 مليون برميل يوميا.

إجمالي الصادرات تهبط 13.5% خلال يونيو

وهبط إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية من النفط – الخام والمنتجات النفطية – بنسبة 13.5 بالمائة خلال شهر يونيو/ حزيران 2019 على أساس سنوي، وبما يعادل 1.246 مليون برميل يوميا، وفقا لرصد "مباشر".

وتراجعت صادرات النفط السعودي السعودية إلى مستوى 7.997 مليون برميل يوميا خلال يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 9.243 مليون برميل يوميا في الشهر المماثل من العام 2018.

وانخفضت صادرات النفط السعودية 205 آلاف برميل يوميا خلال شهر يونيو/ حزيران مقارنة بشهر مايو/ أيار 2019، والتي بلغت خلاله 8.202 مليون برميل يوميا.

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