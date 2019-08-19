الملك عبد الله الثاني يستقبل وزيرة الدفاع الألمانية

وناقش الاجتماع بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" مجمل التطورات في المنطقة والمساعي المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار فيها، والجهود الدولية في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى العلاقات بين البلدين.

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وأشار بيان عن الديوان الملكي الأردني إلى أن "الملك عبدالله الثاني التقى، اليوم، وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارنباور، في اجتماع ركز على سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وألمانيا، خصوصا في المجالات الدفاعية.

وتابع البيان أن اللقاء تناول التطورات الإقليمية ومساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بهذا الخصوص.

وبدأت وزيرة الدفاع الألمانية، اليوم الإثنين، زيارة إلى الأردن هي الأولى إلى المنطقة منذ توليها منصبها رسميا منتصف تموز/ يوليو الماضي.

ويرافق الوزيرة وفد مكون من أربعة نواب في البرلمان الألماني.