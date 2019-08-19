عون يتحدث عن العقوبات الأمريكية على مقربين من "حزب الله"

وقال عون، في تصريحات صحفية أوردها حساب الرئاسة على (تويتر)، "لم نتبلغ أي أمر حول العقوبات الأمريكية على شخصيات قريبة من "حزب الله"، نافيا تعرض بيروت لضغوط أميركية في هذا الصدد بقوله، "لا أميركا تتدخل، ولا طبعنا يقبل بالضغوطات".

​وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي فرض عقوبات على مسؤول أمني، ونائبين برلمانيين لحزب الله اللبناني.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الله اللبناني محمد رعد والمسؤول الأمني وفيق صفا والسياسي أمين شري وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية "اليوم، وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله، تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران".

وبحسب البيان، فإن الوزارة حددت الأشخاص وهم "النائبين البرلمانيين أمين شري ومحمد رعد، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق بالحزب وفيق صفا".

وتعبر الولايات المتحدة حزب الله جماعة إرهابية.