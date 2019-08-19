"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني للأرجنتين بعد تراجع العملة

مباشر: خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للأرجنتين، نتيجة مخاوف متعلقة بقدرة الدولة على سداد الديون عقب الانهيار في قيمة البيزو.

وتعرضت عملة البيزو الأرجنتينية إلى تراجع حاد بعد أن أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية فوز ألبرتو فرنانديز مرشح حزب المعارضة على حساب الرئيس الحالي ماورويسيو ماكري.

وقالت المنظمة في بيان يوم الجمعة الماضي إنها خفضت التصنيف الائتماني للأرجنتين إلى مستوى (CCC) من مستوى (B)، محذرة من أنها قد تفقد القدرة على الوصول لسوق الائتمان العالمي في حالة ابتعاد فرنانديز بشكل حاد عن مسار السياسية التي تعمل بها الإدارة الحالية.

وأضافت "فيتش": "النتائج الأولية للانتخابات أشارت إلى مخاطر مرتفعة ذلت صلة بعدم استمرار السياسة في أعقاب الانتخابات المزمعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث أدت النتائج الأولية إلى انهيار ثقة السوق وتراجع حاد في قيمة البيزو واتساع فروق الائتمان والتي تفرض بدورها انتكاسة كبيرة بالنسبة لجهود استقرار الاقتصاد الكلي وظروف التمويل السيادي".

وكانت عملة الأرجنتين فقدت نحو ربع قيمتها بعد النتائج الأولية للانتخابات، وأنهت تعاملات يوم الجمعة الماضي على انخفاض بنحو 4.3 بالمائة إلى 54.8000 بيزو.

وتابعت "فيتش": "قد تعوق تلك التطورات المعاكسة وضع السيولة السيادية في المستقبل القريب، كما تضخم مخاطر استدامة الديون".

وأوضح تقرير وكالة التصنيف الائتماني أنها لا تستبعد حدوث تحول في التوجه السياسي للمعارضة أو غيرها من التطورات التي تقلل من مخاطر عدم استمرار السياسة، "ولكن مصداقية السياسة والوصول إلى الأسواق لا يزال من الممكن اختبارها بشدة وسط ظروف اقتصادية ضعيفة مثل ارتفاع الدين العام والتضخم".

وتتوقع "فيش" أن تسجل الأرجنتين عجزا ماليا أوليا إلى الناتج الإجمالي المحلي بنحو 1 بالمائة في نهاية العام الجاري، وأن يستمر ذلك المستوى في 2020.

كما تتوقع ارتفاع الديون الفيدرالية إلى الناتج الإجمالي المحلي عند مستوى 95 بالمائة في 2019 وأن ينكمش الاقتصاد بنحو 2.5 بالمائة.