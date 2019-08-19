ارتفاع عوائد السندات الحكومية العالمية مع هدوء مخاوف الركود

مباشر: ارتفعت عوائد سندات الخزانة العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بعد التراجع الحاد في الأسبوع الماضي والذي تزامن مع مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

ويأتي تحول التعاملات بعيداً عن أصول الملاذ الآمن مع تراجع مخاوف المستثمرين تجاه النمو الاقتصادي العالمي، وتحول الانتباه بدلاً من ذلك إلى البنوك المركزية مع ترقب اجتماع جاكسون هول وإعلان محضر اجتماع المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الجاري.

كما تتجه الأنظار إلى التطورات التجارية العالمية، بعدما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه غير مستعد في الوقت الراهن لإتمام اتفاق تجاري مع الصين، وذلك بعكس موقف بكين.

وألمح ترامب إلى ضرورة حل الصين أزمة هونج كونج في البداية قبل بحث الملف التجاري مع واشنطن.

وشهد الأسبوع الماضي انعكاس منحنى العائد على السندات الأمريكية ذات فترة استحقاق عامين و10 أعوام لأول مرة منذ 2007، كما انعكس العائد على السندات البريطانية لآجل عامين و10 أعوام للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمي.

وتزامن ذلك مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 30 عاما عند أدنى مستوى على الإطلاق.

وجاءت التقلبات في أسواق السندات العالمية، مع مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، عقب الإفصاح عن عدد من البيانات الاقتصادية السلبية، مثل بيانات النشاط الاقتصادي في الصين، وركود الاقتصاد في ألمانيا وتباطؤه في منطقة اليورو خلال الربع الثاني.

وارتفعت اليوم عوائد السندات الأمريكية الثلاثة لآجل 10 سنوات و30 عاما وعامين.

وبحلول الساعة 12:20 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 1.60 بالمائة.

كما زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين و30 عاما بمقدار ثلاث وخمس نقاط على الترتيب عند 1.517 بالمائة و2.084 بالمائة على الترتيب.

وارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية التي تحين فترة استحقاقها بعد 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.476 بالمائة.

فيما صعد العائد على سندات الخزانة اليابانية لآجل 10 سنوات بمقدار نقطة واحدة عند -0.23 بالمائة.

كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الألمانية لآجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط عند -0.651 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.196، وهو مستوى قريب من أعلى مستوى في أسبوعين المسجل يوم الجمعة الماضي.