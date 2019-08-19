"البحر الأحمر" تُعمق خسائرها لـ27.5 مليون ريال بالربع الثاني

الرياض- مباشر: عمقت شركة البحر الأحمر العالمية، من خسارتها خلال الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 180.612 بالمائة على أساس سنوي.

وبحسب بيان للشركة نشر على "تداول" يوم الإثنين، بلغت خسائر الشركة نحو 27.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل 9.8 مليون ريال خسارة بالربع المماثل من العام الماضي.

وخسرت الشركة نحو 45.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2019، مقارنة بخسائر قدرها 25.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من عام 2018.

وعزت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض إجمالي الأرباح بقيمة 22.8 مليون ريال.

وتابع بيان الشركة أن ارتفاع الخسائر جاء نتيجة لتقلص هامش إجمالي الربح من نسبة 8.6 بالمائة خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام السابق إلى نسبة 2.8 بالمائة خلال الفترة الحالية، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات من 348.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى 259 مليون ريال خلال الفترة الحالية.





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