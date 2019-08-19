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القطاعات الكبرى تعود بالمؤشر السعودي للمكاسب والسيولة تقفز 71%

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القطاعات الكبرى تعود بالمؤشر السعودي للمكاسب والسيولة تقفز 71% القطاعات الكبرى تعود بالمؤشر السعودي للمكاسب والسيولة تقفز 71%

الرياض - مباشر: عاد سوق الأسهم "تداول"، للمكاسب بنهاية جلسة اليوم الاثنين، في ظل صعود جماعي للقطاعات الكبرى، وسط تحسن ملحوظ للسيولة، مقارنة بالجلسة السابقة.

وفي المقابل، خالف السوق الموازي الاتجاه، متراجعا بأعلى وتيرة منذ 11 فبراير / شباط 2019، أي في نحو 6 أشهر.

وأغلق المؤشر العام "تاسي" بارتفاع نسبته 0.45 بالمائة، مضيفاً 38.38 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 8,565.79 نقطة.

وأنهى السوق الموازي "نمو"، تعاملاته متراجعا نحو 5.3 بالمائة، ليفقد 223.81 نقطة من قيمته، ليهبط إلى مستوى 3,981.88 نقطة.

وارتفعت قيم التداول بالسوق الرسمي، إلى نحو 3.4 مليار ريال، مقابل 1.99 مليار ريال بالجلسة السابقة، بارتفاع 70.85 بالمائة.

وصعدت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الاثنين، إلى 118.6 مليون سهم، مقابل حوالي 95 مليون سهم بجلسة أمس الأحد.

وجاء إغلاق 13 قطاعا باللون الأخضر، تصدرها قطاع الاتصالات بارتفاع نسبته 1.73 بالمائة، وصعد قطاع البنوك نحو 0.56 بالمائة وبلغت مكاسب "المواد الأساسية" 0.33 بالمائة.

وأغلقت بقية القطاعات على تراجع، بصدارة قطاع الأدوية الذي هبط 1.54 بالمائة، تلاه قطاع الخدمات التجارية، بتراجع نسبته 1.08 بالمائة. 

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر"أميانتيت" المكاسب، بارتفاع نسبته 6.3 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر لسهم "اليمامة للحديد" الذي أغلق متراجعا 3.44 بالمائة.

وسجل سهم "جرير" أعلى قيم تداول بـ454.9 مليون ريال، واقتنص "أميانتيت" أعلى الكميات، بتداولات بلغت 10.76 مليون سهم.

وفيما يخص أسهم "الموازي"، تصدر "ثوب الأصيل" الخسائر بتراجع نسبته 10.69 بالمائة، وأغلق "العمران" وحيدا باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 1.75 بالمائة.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأحد، أولى جلساته بعد عطلة عيد الأضحى، على تراجع نسبته 0.27 بالمائة تعادل 22.82 نقطة ليصل إلى مستوى 8527.41 نقطة.

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