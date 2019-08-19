اعلان شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصاريف خلال الربع الحالي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع المبيعات وتحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصاريف خلال الربع الحالي. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصاريف خلال الفترة الحالية. طبيعة رأي مراجع الحسابات لفت انتباه ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي نود أن نلفت الانتباه الى الإيضاح رقم (8) حول القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة والذي يشير إلى أن مجلس الإدارة قرر بتاريخ 5 أغسطس 2018 التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة من 600 مليون ريال سعودي إلى 400 مليون ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 60 مليون إلى 40 مليون سهم عن طريق إلغاء 20 مليون سهم بتخفيض قدره 200 مليون ريال سعودي، وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة. بتاريخ 4 نوفمبر 2018، وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة. ولم يتم تعديل استنتاجنا بناءً على هذا الأمر. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة المماثلة من العام السابق لتتوافق مع العرض للفترة الحالية. معلومات اضافية -تم تعديل ربحية السھم للفترة المماثلة من العام السابق بأثر رجعي لیعكس أثر تخفیض رأس المال.

-قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي المعتمد في المملكة العربية السعودية رقم (16) "عقود الإيجار" ابتداء من 1 ینایر 2019 م.