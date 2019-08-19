إعـلان شركة جدوى للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق جدوى ريت الحرمين للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور

بند توضيح مقدمة تعلن شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق جدوى ريت الحرمين، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019م: صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 713601601 إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 17935718 صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة 9117591 عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 66000000 صافي قيمة الوحدة 10.81 العائد للفترة % % 3.06 رابط القوائم المالية https://reit.jadwa.com/Uploads/Attachments/Al_Haramain_Fund_Signed_30_June_2019_FS_AR.pdf الملفات الملحقة
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