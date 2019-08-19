اعلان المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بلغ إجمالي الإيراد خلال الربع الحالي 554.8 مليون ريال، مقابل 514.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع وقدره 7.8%، ومقابل 531.6 مليون ريال للربع السابق.

بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي الشركة الأم للربع الحالي مبلغ 77.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ دخل شامل 81.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض وقدره (5.0) %، ومقارنة بأجمالي ربح شامل بمبلغ 78.3 مليون ريال للربع السابق.

بلغت الأرباح المتراكمة كما في 30 يونيو 2019م مبلغ 134.5 مليون ريال.

بلغ اجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) كما في 30 يونيو 2019م مبلغ 1,166.4 مليون ريال، مقابل 1,033.1 مليون ريال كما في 30 يونيو 2018م بارتفاع قدره 12.9% ومقابل 1,014.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2018م بارتفاع قدره 15.0%.

بدأت الشركة بتطبيق المعيار الدولي رقم 16 للتقارير المالية ابتداء من الاول من يناير 2019 ولمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع الى الايضاح رقم 3 و6 في القوائم المالية الأولية الموحدة.