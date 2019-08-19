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إعـلان شركة جدوى للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق جدوى ريت السعودية للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور

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إعـلان شركة جدوى للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق جدوى ريت السعودية للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور إعـلان شركة جدوى للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق جدوى ريت السعودية للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور
بند توضيح مقدمة تعلن شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق جدوى ريت ، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019م: صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 1746992021 إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 28328655 صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة 37225127 عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 158000000 صافي قيمة الوحدة 11.06 العائد للفترة % % 3.31 رابط القوائم المالية https://reit.jadwa.com/Uploads/Attachments/Saudi_Fund_Signed_30_June_2019_AR.pdf الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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