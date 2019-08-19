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الجيش السوري يشرف ناريا على الطريق الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان

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وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن الجيش السوري وصل إلى تخوم الطريق الدولي حماة – حلب فارضا سيطرته النارية على مقطع إستراتيجي منه يربط مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان.

© AFP 2019 / Bulent Kilic

وأضاف: إن وحدات الجيش السوري تابعت عملها العسكري بريف إدلب الجنوبي وتمكنت من السيطرة على تلة النمر وحرش الخان وتلة السيرياتل شمال غرب مدينة خان شيخون بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في المنطقة.

وأكد مصدر ميداني لمراسل سبوتنيك أن قوات الجيش السوري باتت تشرف ناريا على مقطع الأوتستراد الدولي (حماة – حلب)، وهو المقطع الذي يمتد على المدخل الشمالي لمدينة خان شيخون وصولا إلى مدينة معرة النعمان.

وكان مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك": "الجيش السوري يسيطر على حاجز الفقير على الأطراف الشمالية الغربية لمدينة خان شيخون".

وجاء تقدم الجيش السوري بعد معارك عنيفة ضد مسلحي "جبهة النصرة" المنشرين في المنطقة وقتل العديد منهم.

وبحسب ما نقله موقع "كاتيخون"، تتقدم وحدات الجيش السوري بالرغم من اتجاه آلاف المسلحين من الشمال إلى جبهات إدلب بعد تناقص احتمالات العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا ضد الوحدات الكردية على أثر الاتفاق الأمريكي التركي.   

SputnikNews

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