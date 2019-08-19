توضيح من التأمينات السعودية بشأن الاشتراك في نظام "ساند"

الرياض- مباشر: أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل- ساند.

وقالت المؤسسة في تغريدة بموقع التواصل- تويتر، إن تطبيق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يقتصر على الذين تعطلوا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم.

ويتضممن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل- ساند ، عدداً من الشروط التي من خلالها يمكن للمشتركين بهذا النظام أن يحصلون على التعويض.

ويستهدف "ساند" سد فجوة الدخل والعمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم أثناء الفترة الانتقالية التي تقع ما بين الوظيفة السابقة لحين الحصول على وظيفة أخرى جديدة.

وتتضمن الشروط أن يكون الشخص جنسيته سعودية وأن يكون الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة، وأن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم النص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14.

ويُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به، وعلى المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.

وألا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه، وأن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل، وألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بحض حريته وإرادته.

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