الجوازات السعودية تبدأ تطبيق لائحة السفر الجديدة

الرياض – مباشر: كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الاثنين، عن بدء إجراءات إصدار أو تجديد جواز السفر السعودي وفقا للائحة الجديدة.

وقالت الجوازات، إنه عند سفر المواطنين من هم دون سن 21 عاماً يشترط أن يكون بموافقة ولي الأمر.

واستثنت الجوازات من اشتراطات موافقة ولي الأمر لإصدار جواز السفر عدة فئات؛ أبرزها المتزوجون، والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم.

وشملت الموظفين المشاركين في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم.

وأكدت الجوازات، أن جواز السفر السعودي وثيقة سفر أمنية هامة تمنح لكل مواطن سعودي اختيارياً بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة.

ووضعت الجوازات عدة اشتراطات للحصول على جواز السفر لمن هم دون 15 عاماً، أبرزها إضافة الأولاد في سجل الأسرة، وموافقة ولي الأمر على إصدار الجواز، ويجوز تفويض من يراه في خدمة (أبشر)، ويتم استلام الجواز الجديد من إدارات الجوازات من قبل ولي الأمر، ويجوز التفويض من خدمة (أبشر).

وكشف مجلس الوزراء السعودي، مطلع الشهر الجاري، تعديلات نظام وثائق السفر والأحوال المدنية في المملكة، والتي تتضمن السماح للأنثى باستخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها.

وقررت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، في فبراير/ شباط 2018، السماح للمرأة بمزاولة العمل التجاري دون الحصول على موافق ولي الأمر، في إطار اتجاهها لتسهيل أعمال القطاع الخاص.

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