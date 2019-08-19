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أول صور للرئيس السوداني المعزول عمر البشير من داخل "قفص الاتهام"

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وأثناء محاكمته الأولى في الخرطوم، أكد البشير، أن الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد منحنه مبلغ مليون دولار في ظرف ولم يصرفه.

وقال في أقواله بدفتر التحري، إن "خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر من سلمتها"، مضيفا أن "المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا يعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف"، وذلك حسب قناة " اليوم".

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة

MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير داخل قفص المحاكمة

وأكد البشير أن "المبالغ التي وجدت بحوزته لا علاقة لها بالدولة بعضها منح له من قبل ولي العهد السعودي الأمير  محمد بن سلمان عبر مدير مكتبه طه عثمان وهو مبلغ 25 مليون دولار".

وأوضح الرئيس السوداني المعزول أن "ممتلكاته عبارة عن منزل بحي كافوري ومزرعة. وشقة أم زوجته فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ"،

وأكد أن "جميع المبالغ التي بحوزته سلمها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو حميدتي".

الجدير بالذكر أن المحكمة تنظر في الدعوى الجنائية ضد البشير الذي يواجه تهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والنقد السوداني، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد.

SputnikNews

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