تراجع حاد بفائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال يونيو

مباشر: سجل فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو تراجعاً حاداً في يونيو/حزيران الماضي، مع هبوط الفائض السلعي والخدمي.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين، أن فائض الحساب الجاري سجل مستوى 18 مليار يورو في يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 30 مليار يورو في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو سيرتفع عند 32.2 مليار يورو.

وأوضحت البيانات أن فائض الميزان السلعي انخفض بمقدار ملياري يورو في يونيو/حزيران عند 25 مليار دولار.

كما انخفض فائض الميزان الخدمي إلى 3 مليارات يورو في يونيو/حزيران، مقابل 6 مليارات يورو في مايو/آيار.

أما ميزان الدخل الثانوي فسجل عجزاً عند مستوى 14 مليار يورو مقابل عجزاً بقيمة 10 مليارات يورو في مايو/آيار.

وسجل فائض الحساب الجاري لدول منطقة اليورو إلى الناتج الإجمالي المحلي مستوى 2.7 بالمائة على مدار الإثني عشر شهراً المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل مستوى 3.4 بالمائة في نفس الفترة العام الماضي.

وبحلول الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1103 دولار.