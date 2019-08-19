مسح.."سابك" تقلص أرباح شركات البتروكيماويات 65% بالربع الثاني

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: قادت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، شركات البتروكيماويات السعودية، لتراجع ملحوظ بصافي الأرباح، خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بـالربع المماثل من 2018.

وقلصت 11 شركة بتروكيماويات مدرجة بسوق الأسهم السعودية، أرباحها لأقل من النصف، في ظل تراجع أرباح 8 شركات، وتحول 3 شركات للخسائر.

وكشفت إحصائية لـ "مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات، تراجع صافي الأرباح إلى 3.62 مليار ريال، بالربع الثاني من 2019، مقابل 10.33 مليار ريال، للربع المماثل من 2018.

وأعلنت شركة اللجين، اليوم الاثنين، عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثاني من 2019، خلال المهلة النظامية، التي ستنتهي يوم الأربعاء المقبل، لأمر خارج عن إرادتها.

"سابك" تحتفظ بالصدارة

واحتفظت شركة "سابك" بالصدارة، في قائمة أعلى الأرباح بلا منازع، رغم التراجع، لتقتنص الشركة 58.54 بالمائة، من إجمالي أرباح الشركات خلال الربع الثاني من 2019.

وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح بلغ 2.12 مليار ريال، للربع الثاني من العام الحالي، مقابل 6.7 مليار ريال، للفترة نفسها من 2018، بتراجع نسبته 68.36 بالمائة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بشركة "سابك"، يوسف البنيان، في تعليقه على نتائج الشركة، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي العالمي وانخفاض أسعار البتروكيماويات نتيجة الزيادة الكبيرة بالمعروض، أدى لانخفاض الأسعار وهوامش الربح بالمنتجات الرئيسية للشركة.

وتوقع البنيان أن يستمر التأثير السلبي على أرباح الشركة في النصف الثاني من العام الحالي، إلى أنه أكد تفاؤله لنتائج الشركة على المدى الطويل.

وجاءت "سافكو" بالمركز الثاني في قائمة أعلى الأرباح، بصافي ربح بلغ 380.4 مليون ريال مقارنة بــ410.46 مليون ريال للربع الثاني من العام السابق، بتراجع نسبته 7.3 بالمائة.

وكان المركز الثالث لشركة "ينساب" التي أعلنت عن أرباح صافية بلغت 316.1 مليون ريال للربع الثاني من 2019، مقابل نحو 821 مليون ريال، خلال الفترة نفسها من 2018 بتراجع نسبته 61.49 بالمائة.

أما أقل الأرباح خلال الربع الثاني من العام الحالي، فكانت لشركة "بتروكيم"، بعد هبوط صافي الأرباح 36.46 بالمائة إلى نحو 183 مليون ريال.

تحول سلبي

وشهدت 3 شركات تحولا سلبياً بالنتائج، خلال الربع الثاني، بصدارة كيان السعودية، التي أعلنت عن خسائر صافية بلغت 273.13 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 878.65 مليون ريال، للفترة المقارنة.

وكانت ثاني أعلى الخسائر لشركة "كيمانول"، بصافي خسارة بلغ 8.61 مليون ريال، للربع الثاني من 2019، مقارنة بـأرباح صافية بلغت 31.63 مليون ريال، للربع المماثل من 2018.

أهم الأسباب

وكانت أسعار بيع المنتجات، وحجم المبيعات، أهم الأسباب المؤثرة، في نتائج شركات البتروكيماويات السعودية بالربع الثاني من 2019، إلى جانب تأثر بعض الشركات سلباً بنتائج شركات زميلة.

وقالت شركة "سابك" إن تراجع صافي الأرباح بالربع الثاني من 2019، يعود بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار بيع المنتجات، وحصة الشركة بنتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة.

أما شركة "سافكو" فقد عزت تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض الكميات المبيعة؛ نتيجة تنفيذ مشروع الاعتمادية، وأعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت شركة "كيان السعودية"، أن أسباب تحولها للخسائر، تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وارتفاع تكاليف التمويل.

النصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول، كشفت إحصائية "مباشر"، هبوط الأرباح المجمعة لشركات البتروكيماويات السعودية، نحو 54.4 بالمائة، إلى 8.35 مليار ريال.

وتراجعت أرباح "سابك" إلى 5.52 مليار ريال بالنصف الأول من العام الحالي، مقابل 12.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 54.75 بالمائة.

وأعلنت 6 شركات عن تراجع صافي الأرباح، خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بـالفترة نفسها من 2018، مقابل شركتين فقط سجلت نمواً بالأرباح، وتحولت 3 شركات للخسائر.

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