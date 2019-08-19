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القبض على مخرج فيلم "خيال مآتة"

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القبض على مخرج فيلم "خيال مآتة" القبض على مخرج فيلم "خيال مآتة"

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تم ترحيل المخرج إلى قسم الشرطة التابع للمطار لاتخاذ اللازم، وبدأت النيابة التحقيق في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة عقب عودته من رحلة عمل في هولندا.

وقال موقع "في الفن" إن النيابة العامة طلبت إرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي؛ للتأكد من أنها مواد مخدرة من عدمه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

​وخالد مرعي هو مخرج فيلم "خيال مآتة" الذي عرض في السينمات في موسم أفلام عيد الأضحى وهو فيلم من بطولة أحمد حلمي ومنة شلبي، وسيناريو وحوار عبد الرحيم كمال.

وتعرض الفيلم لهجوم واسع من النقاد والجمهور، مؤكدين على أنها من أسوأ التجارب السينمائية التي شارك بها أحمد حلمي.

وقال الناقد المصري طارق الشناوي عن الفيلم إنه "مع اللقطات الأولى للفيلم لم أجد أي عمق يقترب من لماعية الفكرة ولا ظلال العنوان، الإخراج تعوزه أي إضافة جمالية، فهو تقريرى ومباشر، لا أصفه بالمنهج التلفزيوني، لأن المخرج خالد مرعي في عدد من مسلسلاته تجاوز تلك النظرة، التي ننعت بها عادة الدراما التلفزيونية".

وأشار الشناوي إلى أن الفيلم يحوي "محاولات مهزومة لإثارة ضحكة، وفى قانون الدراما يجب أن يأت الموقف بنعومة، بل إن سر حلمي ككوميديان عمقه يكمن في هذه النعومة".

وتابع: "لا يجد أيضا حلمي لأول مرة الدفء والحفاوة اللذين تعود عليهما من دور العرض، إلا أن السبب الأول للتراجع عن المقدمة هو محتوى "خيال مآتة" الذى صار أقرب لـ(فنكوش)".

SputnikNews

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