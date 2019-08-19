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بوندسبنك: اقتصاد ألمانيا قد يدخل مرحلة ركود

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بوندسبنك: اقتصاد ألمانيا قد يدخل مرحلة ركود بوندسبنك: اقتصاد ألمانيا قد يدخل مرحلة ركود

مباشر: حذر البنك المركزي في ألمانيا أن الاقتصاد قد يواصل الانكماش الذي استهله في الربع الثاني من العام، وسط تراجع الإنتاج الصناعي ونقص الطلبات.

وقال المركزي الألماني في بيان اليوم الإثنين إن أداء الاقتصاد ككل قد تراجع قليلاً، وأن السبب في ذلك هو استمرار الاتجاه الهبوطي في الصناعة.

وكان الاقتصاد الألماني انكمش في الربع الثاني من 2019 بنحو 0.1 بالمائة، مع تراجع الصادرات وسط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ومن شأن انكماش ألمانيا في الربع الثالث من العام الحالي أن يمثل انكماشاً للربع الثاني على التوالي وهو ما يعتبر تعريفاً فنياً لمرحلة الركود الاقتصادي.

وفي يونيو/حزيران الماضي تراجعت الصادرات الألمانية بأكبر وتيرة في 3 سنوات وذلك بنحو 8 بالمائة.

كما يتوقع البنك المركزي داخل أكبر اقتصاد أوروبي أن يواصل الإنتاج حالته "الباهتة" في الربع الثالث وأن يتراجع قليلاً.

وتابع: "التطورات المستقبلية ستتوقف على إلى أي مدى ستستمر الانقسامات الاقتصادية الراهنة وأي اتجاه سيسلكه الاقتصاد حينما تزول تلك الانقسامات".

وأوضح بوندسبنك في تقريره الشهري أنه من غير الواضح ما إذا كانت الصادرات والصناعة سيستردان مراكزهما قبل أن يتأثر الاقتصاد المحلي بشدة أم لا.

وأضاف البوندسبنك أنه في الوقت الذي يواصل فيه الاستهلاك المحلي عزل الاقتصاد عن العوامل السلبية إلا أن سوق العمل يبدي بالفعل إشارات على الضعف كما تتراجع الثقة في قطاع الخدمات.

ومع ذلك شدد المركزي الألماني على أن الطفرة في قطاع البناء قد تستمر موفرة بذلك بعض الدعم.

مباشر (اقتصاد)

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