رصد.. أصول البنوك السعودية تقفز لـ622.1 مليار دولار بالربع الثاني

>> "ساب" يحقق أعلى وتيرة ارتفاع بالقطاع في حجم الأصول بعد الاندماج

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: حققت البنوك السعودية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية- تداول، نموا بإجمالي موجوداتها (الأصول) مع نهاية الربع الثاني من العام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وجاء هذا النمو مع التحسن الملحوظ بأصول المصارف الكبرى بالقطاع؛ وعلى رأسها الأهلي التجاري، والسعودي البريطاني، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، على الرغم من تراجع موجودات بعض البنوك.

وأظهرت إحصائية لـ"مباشر"، تستند لإفصاحات البنوك، ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 8.65 بالمائة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بزيادة تعادل قيمتها 185.7 مليار ريال (49.52 مليار دولار).

وقفزت أصول البنوك السعودية المدرجة ببورصة الرياض – عددها 11 بنكا بعد اندماج "ساب" والأول خلال الربع الثاني – إلى 2.33 تريليون ريال (622.14 مليار دولار)، مقارنة بقيمتها البالغة 2.15 تريليون ريال (572.62 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني من عام 2018.

أكبر البنوك بالأصول..والأعلى بالمكاسب

وكان البنك الأهلي التجاري (الأهلي) أكبر البنوك السعودية على مستوى حجم الأصول بنهاية الربع الثاني من عام 2019؛ مع نمو إجمالي موجوداته إلى مستوى 478.64 مليار ريال (127.64 مليار دولار)، مقابل 455.73 مليار ريال (121.53 مليار دولار) بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

وجاء مصرف الراجحي بالمرتبة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 369.52 مليار ريال (98.54 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 347.59 مليار ريال (92.69 مليار دولار) بالربع الثاني من عام 2018.

وخلال الربع الثاني من عام 2019، حقق البنك السعودي البريطاني (ساب) أعلى وتيرة مكاسب بين البنوك السعودية في حجم الأصول؛ مع ارتفاعها بنسبة 47.6% على أساس سنوي.

يذكر أن البنك السعودي البريطاني (ساب) استحوذ على البنك الأول خلال الربع الثاني من عام 2019، الأمر الذي دفعه ليصبح ثالث أكبر كيان مصرفي بالمملكة.

وقفزت أصول "ساب" بنهاية الربع الثاني من العام الجاري وبعد إنهاء عملية الاستحواذ إلى 270.28 مليار ريال (72.04 مليار دولار)، مقابل 183.13 مليار ريال (48.83 مليار دولار) بالربع الثاني من العام 2018، ليحل بالمرتبة الثالثة بالقطاع بحجم الموجودات بعد "الأهلي" والراجحي.

وجاء بنك الرياض بالمرتبة الثانية بنسبة الزيادة في حجم الأصول؛ بارتفاع وصل إلى 14.2 بالمائة على أساس سنوي؛ لتبلغ 246.14 مليار ريال (65.63 مليار دولار)، مقابل 215.48 مليار رسال (57.46 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2018، ليحتل المرتبة الرابعة بين البنوك السعودية في حجم القطاع.

وبالنسبة لأعلى البنوك التي حققت زيادة في قيمة أصولها، جاء "ساب" في المقدمة بزيادة تقدر بـ 87.15 مليار ريال (23.24 مليار دولار)، يليه بنك الرياض بنحو 30.6 مليار ريال (8.17 مليار دولار)، ثم "الأهلي" بـ 22.91 مليار ريال (6.11 مليار دولار)، ورابعا الراجحي بزيادة قيمتها 21.93 مليار ريال (5.85 مليار دولار).

بنوك تراجعت أصولها..وأخرى أقل حجما

وسجل بنكا البنك السعودي للاستثمار "استثمار" والبنك السعودي الفرنسي انخفاضا في حجم أصولهما مع نهاية الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي؛ بنسبة 3.9 بالمائة و1.3 بالمائة على التوالي.

وانخفضت أصول "استثمار" بقيمة 3.99 مليار ريال (1.06 مليار دولار) بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما تقلصت أصول السعودي الفرنسي بقيمة 2.38 مليار ريال (635 مليون دولار).

وتراجعت أصول البنك السعودي للاستثمار إلى 97.97 مليار ريال (26.12 مليار دولار)، مقابل 101.95 مليار ريال (27.19 مليار دولار) بالربع الثاني من عام 2018.

فيما، هبطت أصول البنك السعودي الفرنسي من 188.96 مليار ريال (50.39 مليار دولار) بالربع الثاني من العام الماضي، إلى 186.58 مليار ريال (49.75 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني من 2019.

وكان بنك البلاد أقل البنوك السعودية المدرجة في حجم الأصول مع نهاية الربع الثاني من عام 2019، على الرغم من تمكنه من زيادتها بنسبة 12.55 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة موجودات بنك البلاد 76.99 مليار ريال (20.53 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقابل 68.41 مليار ريال (18.24 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي.

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