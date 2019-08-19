الاتحاد الأوروبي: المملكة المتحدة ستكون الخاسر الأكبر جراء البريكست الصعب

مباشر: أكدت المفوضية الأوروبية أنها مستعدة لإتمام البريكست دون اتفاق، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة هي التي ستعاني بشكل أكبر وفقاً لذلك السيناريو.

وقالت ناتاشا بيرتود المتحدثة باسم المفوضية في النشرة اليومية الصادرة اليوم الإثنين إن البريكست دون اتفاق لن يكون سيناريو الاتحاد الأوروبي المفضل على الإطلاق، ولكن الاتحاد رأى عدم وجود حاجة لاتخاذ استعدادات احتياطية إضافية في تلك المرحلة.

وأضافت: "إتمام البريكست دون اتفاق سيتسبب في تعطل كبير للمواطنين والشركات وذلك سيكون له تأثير سلبي خطير على الاقتصاد".

وتابعت: "تأتثير البريكست دون اتفاق سيكون أكبر بشكل متناسب في المملكة المتحدة عن دول الاتحاد الأوروبي الـ27".

ومن المقرر أن تنفذ بريطانيا البريكست في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وطالب اليوم حزب العمل المعارض في بريطانيا باستدعاء أعضاء البرلمان من عطلتهم الصيفية لمناقشة خطوات تخفيف الاختلالات التي ستنتج عن البريكست، وذلك بعدما كشفت وثائق حكومية عن احتمال حدوث نقص في الأدوية والطعام والوقود عند تنفيذ البريكست.