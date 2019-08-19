وزارة الدفاع التركية: مقتل 3 مدنيين في استهداف موكب عسكري تركي بغارة جوية في إدلب
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال البيان الصادر عن الوزارة إنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهناها لسلطات الاتحاد الروسي، تستمر العمليات العسكرية للنظام السوري في منطقة إدلب، في انتهاك للمذكرات القائمة والاتفاقات مع الاتحاد الروسي، بما يسبب ضررا بالغا للمدنيين والأبرياء، بما يتحول تدريجيا لمأساة إنسانية".
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ولفت البيان أن "أثناء التحرك، استهدفت غارة جوية قافلتنا في الساعة 8:55 صباحا، مما تسبب في مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين".
وختم البيان، "ندين بشدة هذا الهجوم الذي يناقض الاتفاقات والتعاون والحوار القائم مع الاتحاد الروسي، ودون التخلي عن حق الدفاع المشروع، ننتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار وقوع مثل تلك الحوادث".