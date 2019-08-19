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وزارة الخارجية تتابع وفاة أردنية في ماليزيا

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وزارة الخارجية تتابع وفاة أردنية في ماليزيا وزارة الخارجية تتابع وفاة أردنية في ماليزيا

جى بي سي نيوز  :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساء السبت، إنها تتابع حادث وفاة مواطنة أردنية في ماليزيا.

وأوضح مدير العمليات في الوزارة السفير سفيان القضاة أن "الوزارة تتابع حادث وفاة مواطنة أردنية عمرها 29 عاما مقيمة في ماليزيا ... مركز العمليات والسفارة الأردنية في كوالالمبور باشرت بإجراءات نقل الجثمان بناء على طلب زوجها حيث تبين أن الوفاة طبيعية".

وأعرب القضاة في بيان عن "أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة المتوفية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بمغفرته ورضوانه ويلهم ذويها جميل الصبر وحسن العزاء".

جي بي سي نيوز

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