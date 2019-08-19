مارك كارني: معدلات الفائدة السالبة ليست خياراً أمام بريطانيا

مباشر: صرح رئيس بنك إنجلترا بأنه لا يرى أن معدلات الفائدة السالبة تعتبر خياراً للاقتصاد البريطاني في الوقت الحالي.

وأضاف مارك كارني في تصريحات نشرها موقع "سنتر بانكينج"، اليوم الإثنين، أنه لا ينتقد البنوك المركزية الأخرى التي استخدمت معدلات الفائدة السالبة، "ولكننا لا نراها خياراً لنا".

ويبلع معدل الفائدة في بنك إنجلترا في الوقت الحالي مستوى 0.75 بالمائة.

وفي الشهر الجاري خفض بنك إنجلترا توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري و2020 إلى 1.3 بالمائة، مقابل التقديرات السابق عند 1.5 بالمائة و1.6 بالمائة على الترتيب.

وفي الربع الثاني من العام الجاري تراجع الناتج الإجمالي المحلي في المملكة المتحدة بنحو 0.2 بالمائة، حيث أن تلك هي المرة الأولى منذ 6 سنوات التي ينكمش فيها ثاني أكبر اقتصاد أوروبي.

وبحلول الساعة 10:55 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2122 دولار.