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محدث.. الذهب يتراجع 13 دولاراً عالمياً مع تعافي الدولار والأسهم

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محدث.. الذهب يتراجع 13 دولاراً عالمياً مع تعافي الدولار والأسهم محدث.. الذهب يتراجع 13 دولاراً عالمياً مع تعافي الدولار والأسهم

مباشر: عمقت  الذهب العالمية خسائرها لأكثر من 13 دولاراً خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع قوة الدولار الأمريكي وتعافي أسواق الأسهم.

وتأثر الذهب سلباً من اتجاه المستثمرين نحو حيازة الأصول الخطرة على خلفية اتجاه اقتصاديات كبرى مثل ألمانيا والصين لاتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية وهو الأمر الذي قلص من مخاوف حدوث اتجاه هبوطي حاد في النمو الاقتصادي.

وكان البنك المركزي الصيني كشف يوم السبت الماضي عن إصلاح رئيسي في معدل الفائدة للمساعدة في خفض تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات ودعم الاقتصاد المتباطئ كما ألمحت ألمانيا لقدرتها على تخفيف أيّ أزمة اقتصادية في المستقبل.

وتعرض المعدن النفيس لضغوط من قوة الدولار والذي جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذي يتعاملون بعملات أخرى.

وألقى تعافي أسواق الأسهم بظلاله السلبية على سوق الذهب، حيث اتجه المستثمرون لحيازة الأصول الخطرة لترتفع الأسهم اليابانية وكذلك البورصات الأوروبية.

وبحلول الساعة 10:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.9 بالمائة أو ما يوازي 13.60 دولار ليهبط إلى 1510 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة أو ما يعادل 13.28 دولار في تمام الساعة 11:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليتراجع إلى 1500.24 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بشكل هامشي بلغ 0.07 بالمائة عند 98.215، لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في نحو أسبوعين.

مباشر (اقتصاد)

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