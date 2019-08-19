انخفاض صادرات اليابان للشهر الثامن على التوالي

مباشر: تراجعت الصادرات اليابانية للشهر الثامن على التوالي في يوليو/تموز الماضي ولكن بأقل من التوقعات، مع هبوط الصادرات الموجهة إلى آسيا.

وسجلت اليابان بذلك أطول وتيرة هبوط في صادراتها منذ أن تراجعت طوال 14 شهراً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 وحتى نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد في اليابان، اليوم الإثنين، أن الصادرات تراجعت بنحو 1.6 بالمائة في يوليو/تموز الماضي على أساس سنوي، مقابل توقعات أن تنخفض بنسبة 2.2 بالمائة.

وعلى صعيد الواردات لدى ثالث أكبر اقتصاد في العالم فانخفضت بنحو 1.2 بالمائة في الشهر الماضي وذلك للشهر الثالث على التوالي، أما التوقعات فأشارت إلى أن واردات اليابان ستتراجع بنسبة 2.7 بالمائة.

وسجلت اليابان عجزاً في الميزان التجاري خلال يوليو/تموز عند 249.6 مليار ين (2.3 مليار دولار) بزيادة 9.8 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك فإن صادات اليابان للولايات المتحدة زادت بنسبة 8.4 بالمائة في الشهر الماضي، أما وارداتها من واشنطن فارتفعت بنسبة 3.5 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر تهاوت صادرات اليابان لآسيا بنحو 8.3 بالمائة في الشهر الماضي، وسط انخفاض الصادرات للصين بنسبة 9.3 بالمائة.