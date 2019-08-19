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42.3 مليار دولار ملكية الأجانب بالأسهم السعودية

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42.3 مليار دولار ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 42.3 مليار دولار ملكية الأجانب بالأسهم السعودية

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية - تداول، انخفاض قيمة ملكية المستثمرين الأجانب مع نهاية تعاملات الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/ آب 2019.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب؛ وفقاً للتقرير الأسبوعي لـ"تداول"، 158.82 مليار ريال (42.35 مليار دولار) تمثل 7.86 بالمائة من ملكية الأسهم السعودية بالسوق الرئيسي - تاسي، مقابل ملكيتهم في الأسبوع السابق البالغة 160.55 مليار ريال (42.81 مليار دولار) كانت تمثل 7.85 بالمائة من إجمالي الملكية بالسوق.

وتراجعت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 1.73 مليار ريال (461 مليون دولار) في الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/ آب الجاري.

وتأثرت ملكية الأجانب في "تداول" بانخفاض ملكية الشركاء الاستراتيجيين بقيمة 669.6 مليون ريال (178.56 مليون دولار)، إلى 55.93 مليار ريال (14.91 مليار دولار)، مقابل 56.59 مليار ريال (15.09 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين إلى 91.52 مليار ريال (24.4 مليار دولار)، مقارنة بــ 90.41 مليار ريال (24.11 مليار دولار)، في الأسبوع السابق المنتهي في 1 أغسطس/ آب 2019.

وعلى مستوى "تداول"، تراجعت القيمة الإجمالية للأسهم السعودية المدرجة بالمؤشر الرئيسي للسوق خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/ آب الجاري؛ بواقع 23.98 مليار ريال (6.39 مليار دولار).

وانخفضت ملكية الأسهم السعودية إلى 2.021 تريليون ريال (539 مليار دولار)، مقارنة بــ 2.045 تريليون ريال (545 مليار دولار) في الأسبوع السابق.

وواصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية - تداول،  التركيز على الشراء خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس/ آب الجاري، بصافي 1.61 مليار ريال بدعم من تعاملات المستثمرين المؤهلين.

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