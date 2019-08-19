23 سبتمبر..المؤتمر المصرفي العالمي "صياغة المستقبل" ينعقد بالكويت

الكويت - مباشر: أكد عديد من المسؤولين التنفيذيين والموظفين رفيعي المستوى من قادة القطاع المصرفي مشاركتهم كمتحدثين في "المؤتمر المصرفي العالمي: صياغة المستقبل"، الذي سيعقد يوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول في فندق فورسيزونز بدولة الكويت.

وبحسب بيان بنك الكويت المركزي الذي تلقى "مباشر" نسخته اليوم الاثنين، سيقام المؤتمر تحت رعاية أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسيجمع عديداً من صناع القرار وقادة قطاع الخدمات المالية العالمي.

ومن بين الجهات التشريعية الرقابية المشاركة في المؤتمر: محمد يوسف الهاشل (محافظ بنك الكويت المركزي)، أحمد الخليفي (محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي)، مبارك راشد المنصوري (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، رشيد المعراج (محافظ مصرف البحرين المركزي)، رضا باقر (محافظ بنك باكستان المركزي) ومعالي داتوك نور شمسيه (محافظ بنك ماليزيا المركزي).

وقد أشاد محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، في تصريح له بمستوى المتحدثين في المؤتمر، لافتاً إلى الحرص على مشاركة مزيج من الخبراء المختصين في جوانب عديدة من الصناعة المصرفية والمالية لتقدم النقاشات تصوراً شاملاً لمستقبل هذه الصناعة وإثراء النقاش والحوار بأفكار متجددة وعميقة تسهم في دفع هذه الصناعة إلى مزيد من التطور.

وسوف يُشارك في المؤتمر مجموعة كبيرة من الشخصيات بقطاع الخدمات المالية العالمي أبرزهم: عبدالعزيز الغرير (الرئيس التنفيذي لبنك المشرق)، ناوت ويللينك (محافظ البنك المركزي الهولندي الأسبق)، عمر قتيبة الغانم (رئيس مجلس إدارة بنك الخليج)، عادل عبدالوهاب الماجد (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في بنك بوبيان)؛ مازن سعد الناهض (الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي)، شيخة خالد البحر (نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني).

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