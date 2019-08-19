اتصالات تجري أول مكالمة 5G من أعلى برج في العالم

استكمالاً لنجاحات اتصالات المتتالية على صعيد نشر شبكة الجيل الخامس وبعد تمكنها من إجراء مكالمات فيديو حية عبر شبكة الجيل الخامس (5G) من مواقع مختلفة من دولة الإمارات، فقد أعلنت اتصالات اليوم عن تغطية برج خليفة – البرج الأعلى في العالم – بشبكة (5G)، والمتاحة للاستخدام من خلال أنواع مختلفة من الهواتف الذكية المتوافقة تقنيًا مع هذه الشبكة المتطورة.

وتأتي أهمية هذا الإنجاز ليؤكد جاهزية شبكة الجيل الخامس من اتصالات لتزويد العملاء بالخدمات التي توفرها (5G) من خلال الأجهزة الداعمة المتوفرة في دولة الإمارات والاستمتاع بتجربة عملاء متميزة، حيث تبلغ سرعة الجيل الخامس ما يقارب 20 ضعفًا مقارنةً بسرعة الجيل الرابع.

وتوفر شبكة الجيل الخامس وقت استجابة أسرع يبلغ 1 ميلي ثانية، وسرعة تحميل قياسية تصل إلى 1 جيجابت في الثانية.

وقد بدأت اتصالات العمل على نشر أكثر من ألف محطة تغطية تدعم هذه الشبكة خلال العام الحالي، بما يتيح للعملاء فرصة التمتع بتجارب استثنائية عبر هذه التقنية المتطورة، مثل مشاهدة مقاطع فيديو عالية الوضوح والدقة؛ وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، بالإضافة إلى الألعاب السحابية التفاعلية عبر الإنترنت.

كما تسمح شبكة الجيل الخامس بإمكانات وحلول أخرى، مثل التشغيل الآلي؛ والمركبات الذاتية القيادة؛ والروبوتات المتقدمة؛ والطباعة الثلاثية الأبعاد؛ والتكنولوجيا القابلة للارتداء.

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وتواصل اتصالات الاستثمار في تحديث الشبكات المختلفة من بينها، شبكات الهاتف المتحرك، وشبكة الألياف الضوئية، وتطوير البنية التحتية ودعمها من خلال الاستثمار في التقنيات المستقبلية، مثل شبكة الجيل الخامس (5G)، تجسيداً لحرصها على تطوير وتحديث بنيتها التحتية والشبكية وبشكل دائم ومستمر.

يذكر أن اتصالات قد بدأت في العام 2014 مرحلة الاختبارات التجريبية لشبكة الجيل الخامس، والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك أثناء مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة.

وأعلنت في 14 مايو 2018، أي بعد مرور نحو 4 سنوات من العمل والتجارب المتواصلة، عن إطلاق أول شبكة جيل خامس على نطاق تجاري، لتكون بذلك اتصالات أول مشغل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينجح في إطلاق هذه الشبكة.

وقد بدأت اتصالات بتقديم خدمات شبكة الجيل الخامس للعديد من الشركاء في دولة الإمارات، لتمكينهم من التمتع بالإمكانيات الهائلة لهذه الشبكة.

وحصل معرض إكسبو 2020 دبي في 10 يوليو من العام 2018 على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، ليكون بذلك أول مؤسسة كبرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تحصل على هذه الخدمة.

كما أن اتصالات هي الشركة الأولى في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة في إتاحة الهواتف المتحركة الداعمة لتقنية الجيل الخامس للعملاء، وكانت الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفير شبكة الجيل الخامس داخل مطار دولي، متمثلا في مبنى مطار أبو ظبي الدولي الجديد.