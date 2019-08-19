تعرف على سيارة Bentley EXP 100 GT عن طريق تطبيق الواقع المعزز

أعلنت شركة Bentley Motors اليوم عن إطلاق تطبيق Bentley 100 AR الجديد الذي يوفّر تجربة الواقع المعزّز في متناول اليد لدى العملاء الراغبين باختبار والتعرّف على سيارة Bentley EXP 100 GT النموذجية عن كثب.

ويتوافق التطبيق الجديد مع جميع أجهزة آبل ويستخدم رمز الاستجابة السريعة QR Code لتوفير تجربة واقع افتراضي معزّزة لاكتشاف Bentley EXP 100 GT، السيارة النموذجية التي طوِّرت لإعادة تصوّر مستقبل السيارات الفارهة ذات الأداء العالي Grand Touring.

ويمكن لمستخدمي التطبيق التعرّف على السيارة النموذجية الجديدة عبر تجربة ثلاثية الأبعاد تتضمّن رحلة افتراضية تفاعلية داخل المقصورة المصمّمة بدقّة مميّزة تضمّ لمسات وتقنيات لم يسبق استخدامها أو رؤيتها من قبل.

وسيتمكّن العملاء من استخدام التطبيق في مجموعة مختارة من صالات عرض Bentley حول العالم، والتفاعل مع نموذج افتراضي للسيارة بحجمها الطبيعيّ. كما تتضمّن الجولة الافتراضية فقرة مع (جاي بي غريغوري) و(بريت بويديل) من فريق تصميم Bentley لسرد قصة تصميم سيارة EXP 100 GT النموذجية وتجسيدها لرؤية علامة Bentley في ابتكار مستقبل السيارات الفارهة كبيرة الحجم ذات الأداء الفائق.

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وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي التطبيق أيضًا تجربة التفاعل الافتراضي مع السيارة في نموذج ثلاثي الأبعاد بحجم 3:4 أو حجم مكتبي أصغر وذلك في منزلهم أو في أي مكان يختارونه.

سيارة Bentley EXP 100 GT النموذجية

تهدف سيارة Bentley EXP 100 GT النموذجية إلى تعزيز تجربة العملاء للسيارات الفارهة كبيرة الحجم ذات الأداء الفائق Grand Touring، سواء كان ذلك عند قيادة السيارة أو في مقاعد الركّاب عند اختيار القيادة الآلية.

تحمل سيارة EXP 100 GT النموذجية سمات Bentley الفريدة، كما أنها مستوحاة من إدراك الشركة التام لرغبات العملاء المتطلّعين للمستقبل الذكي. وتتميّز السيارة بتصميمها الجميل وهي تتبنّى تقنيات الذكاء الاصطناعي للتأكيد على مبدأ فريد مفاده أن السيارة ليست وسيلة للتنقّل فحسب، بل بيئة متكاملة تشهد خوض تجارب إنسانية استثنائية والإحساس بمشاعر لا مثيل لها.

وتعيد سيارة Bentley EXP 100 GT النموذجية تصوّر مستقبل صناعة السيارات للعام 2035 من خلال تصميم جديد ومبتكر ومنصة كهربائية بالكامل. وتوفّر السيارة عالمًا فريدًا من التجارب الفارهة التي يتشاركها السائق والركّاب كي يستمتعوا بمكانة متساوية من الرفاهية خلال رحلاتهم الاستثنائية داخل السيارة. يتميّز حضور السيارة وتصميمها الخارجي بأبعاد متناسقة وأسلوب تصميميّ يحاكي المستقبل، في حين يعكس روحية التصاميم الموجودة في السيارات الكبيرة الفاخرة ذات الأداء العالي التاريخية Grand Tourers من Bentley. والنتيجة هي رؤية مستقبلية تتناسب مع مكانة Bentley باعتبارها علامة السيارات الفاخرة الأكثر شهرةً في العالم.

وتتميز المقصورة الداخلية لدى سيارة Bentley EXP 100 GT النموذجية بالحرفية اليدوية ودقّة التصميم، الأمر الذي يساهم على خلق بيئة متجانسة تتمحور حول رفاهية الركاب. ويكمّل الذكاء الاصطناعي تجربة الركّب المعزّزة عبر تقنيات وحلول مبتكرة مثل نظام المساعد الشخصي من Bentley (Bentley Personal Assistant) والذي يساعد ركاب السيارة على تعزيز تجربتهم الشاملة في سيارة Bentley الكبيرة الفاخرة ذات الأداء العالي Grand Tour.

وتعدّ ميزة الابتكار المستدام أيضا في قلب تجربة Bentley EXP 100 GT. وقد تمّ تصميم السيارة وتطويرها من عناصر صديقة للبيئة مثل مجموعة منسّقة بذكاء من المواد بما في ذلك Copper Infused Riverwood وهي عبارة أن خشب مستدام من الأشجار المتساقطة بشكل طبيعي والذي تم الحفاظ عليها لمدة 5,000 عام في مستنقعات الخث والبحيرات والأنهار؛ والطلاء الخارجي المصنوع من قشور الأرز المعاد تدويره؛ ونسيج عضوي 100% يشبه الجلود والمستخرج من صناعة النبيذ؛ بالإضافة إلى سجاد الصوف البريطاني المرصع والأسطح الداخلية القطنية المطرزة التي تخلق رفاهية مستدامة في المستقبل، ويعزّز مفهوم السيارة لتكون السيارة الكبيرة الفاخرة ذات الأداء العالي Grand Touring للمستقبل.